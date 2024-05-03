KARTEPE’DE SANİYELER YARIŞACAK

7 İLDEN 7 TAKIM
Kartepe Dağ Yolu Bayraktepe Mevkii güzergahındaki organizasyon 04 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışları ile başlayacak. 05 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 5 ayrı kategoride mücadele edecek sporcular 3 çıkış yapacaklar. Düzenlenecek olan yarışmada yedi ilden yedi takımdan 30 pilot kıyasıya mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.