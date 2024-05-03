KARTEPE’DE SANİYELER YARIŞACAK

7 İLDEN 7 TAKIM

Kartepe Dağ Yolu Bayraktepe Mevkii güzergahındaki organizasyon 04 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışları ile başlayacak. 05 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 5 ayrı kategoride mücadele edecek sporcular 3 çıkış yapacaklar. Düzenlenecek olan yarışmada yedi ilden yedi takımdan 30 pilot kıyasıya mücadele edecek.