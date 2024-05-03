Hürriyet, iş insanlarına seslendi! "Kamu yatırımlarımıza desteğe davet ediyoruz"

İzmit Belediyesi EMCO İnşaat’ın destekleriyle hayata geçirilecek olan Şirintepe Çınar Çocuk Evi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende gerçekleştirdiği konuşmada EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’ya teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kentte kazanan iş insanlarına da çağrıda bulundu.

BÜTÜN İŞ İNSANLARINA TEŞVİK OLSUN

Konuyla ilgili olarak konuşan Başkan Hürriyet, “Bu hayırlı ve kentimiz adına değer katan destekler bütün iş insanlarına teşvik olsun. Buradan bir çağrımız olsun: Bu kentten değer kazanan tüm iş insanlarımızı bu tür kamu yatırımlarına desteğe davet ediyoruz. Bu tür yatırımlarda aile büyüklerinin isimlerini de yaşatabilirler. Duyarlı olduklarını biliyoruz. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızla her zaman görüşmeye hazırız” dedi.