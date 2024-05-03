Kertil Tekke Meydanı’nda Hıdırellez etkinliği

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez’i kentin birçok noktasında büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde köylerde gerçekleştirilecek olan Hıdırellez Şenliklerinin yanı sıra kent merkezinde de Hıdırellez coşkusu yaşanacak.
5 MAYIS PAZAR GÜNÜ
Baharın müjdecisi Hıdırellez sebebiyle 5 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Kertil Tekke Meydan’ında etkinlikler düzenlenecek. İzmit Belediye Bandosu, Makendosnka Müzik Grubu ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösterilerinin yanı sıra Hıdırellez ateşi ile bölge sakinlerine keyifli bir akşam sunulacak. Baharın gelişini kutlamak isteyen tüm İzmitliler Hıdırellez etkinliğine davetli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.