KOMŞUYA FİFA'DAN KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ AĞIR CEZA!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a FİFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası verildi. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada karar itiraz edeceklerini duyurdu. Kulübün yasağı kaldırması için 120 bin avroluk alacağı ödemesi gerekiyor.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüpten yapılan ilgili açıklama şu şekilde; " Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir.
Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erhan - ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh iyi olmuş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.