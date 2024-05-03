03 May 2024 - 15:02- Spor G:

KOMŞUYA FİFA'DAN KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ AĞIR CEZA!

FİFA Ukraynalı oyuncu Dmytro Grechyshkin'e ödenmemiş borcu nedeniyle Sakaryaspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
KOMŞUYA FİFA'DAN KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ AĞIR CEZA! mask

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a FİFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası verildi. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada karar itiraz edeceklerini duyurdu. Kulübün yasağı kaldırması için 120 bin avroluk alacağı ödemesi gerekiyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan ilgili açıklama şu şekilde; " Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir.

Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
# karar, maaş

03 May 2024 - 15:02 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.090.858 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

1000 ADET DİPLOMAT ZARF

110 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 2200 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET ANTETLİ KAĞIT

80 GR 1. HAMUR RENKLİ BASKI TASARIM DAHİL 1800 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

1000 ADET CEPLİ DOSYA

22x31 cm 350 gr mat kuşe mat selefon tasarım dahil 7500 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIM VE KESİMİ YAPILIR

Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:198 İzmit Satış 2 : Süverler Köyü Merkez Mevkii Köy Mezarlığı 300mt k...

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

GÜVENLİK ELEMANI ALINACAKTIR

Lise Mezunu Askerliğini yapmış BAY eleman alınacaktır. Başvurular 1 adet fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte SOYDAN İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ Alemdar Cad. No...

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL