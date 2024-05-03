KOMŞUYA FİFA'DAN KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ AĞIR CEZA!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a FİFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası verildi. Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada karar itiraz edeceklerini duyurdu. Kulübün yasağı kaldırması için 120 bin avroluk alacağı ödemesi gerekiyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan ilgili açıklama şu şekilde; " Oyuncumuz Dmytro Grechyshkin’in sezon başında kulübümüzden hiçbir maaş alacağı bulunmazken sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle oluşan anlaşmazlıkta oyuncu FIFA’ya başvurmuştur. FIFA ise oyuncunun bu sene alacağı olan 120.000 € ödenmesi kararını vererek kulübümüze transfer yasağı getirmiştir.

Sakaryaspor Kulübü olarak gerekli mercilere itirazlarda bulunup sonucu beklemekteyiz. Oyuncunun alacağının ödenmesi durumunda transfer yasağı kalkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."