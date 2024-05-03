BODRUM MAÇI ÖNCESİ KOCAELİSPOR'A PARA DOPİNGİ...

Kocaelispor'dan yapılan açıklamaya göre,

"Bandırmaspor galibiyet prim ödemelerine istinaden toplam 3.490.000.-TL bugün itibariyle ödenmiş olup ödenen prim ücretlerinin tamamı kulüp Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep DURUL tarafından karşılanmıştır."