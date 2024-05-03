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13 yaşındaki Hanife, yatağında ölü bulundu

Düzce’de 13 yaşındaki Hanife Betül Keçe, ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu. Hanife'nin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Demirören Haber Ajansı
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13 yaşındaki Hanife, yatağında ölü bulundu mask

Olay, Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe'yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. 

Fakat Hanife uyanmadı. Endişelenen aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Hanife'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri de çağrıldı. Hanife'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netleşecek.
# sağlık

03 May 2024 - 15:45 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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