13 yaşındaki Hanife, yatağında ölü bulundu

Olay, Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe'yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı.

Fakat Hanife uyanmadı. Endişelenen aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Hanife'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri de çağrıldı. Hanife'nin cansız bedeni, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netleşecek.