Şimşek'ten nisan enflasyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirterek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Nisanda enflasyonun yüzde 3,18 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurt içi portföy tercihlerinin Türk lirasına yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.
Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.
Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.
Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mesut - He he inecek yalancı sen önce milletin cebinden çekin elinizi normale girer yoksa sen bizi mahv edeceksiniz üstüne imzamı atarım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.