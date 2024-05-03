- Siyaset

Cumali Durmuş Genel Başkan Yardımcısı oldu

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilmişti. 3. tur oylamasında partinin Meral Akşener’den sonraki yeni genel başkanı, Müsavat Dervişoğlu seçildi. Dervişoğlu aynı akşam partinin Genel İdare Kurulu üyelerini belirlemiş, bu listede Kocaeli’den bir tek Cumali Durmuş yer almıştı.

Cihat Polat
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Cumali Durmuş Genel Başkan Yardımcısı oldu mask

DURMUŞ’A ÖNEMLİ GÖREV

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkan Yardımcıları da bugün belli oldu. Kocaelili Cumali Durmuş’a çok önemli bir görev verildi. Cumali Durmuş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Durmuş, bu yeni dönemde Ankara’da çok daha aktif bir siyasi dönem geçirecek.
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03 May 2024 - 15:51 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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