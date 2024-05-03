Cumali Durmuş Genel Başkan Yardımcısı oldu

DURMUŞ’A ÖNEMLİ GÖREV

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkan Yardımcıları da bugün belli oldu. Kocaelili Cumali Durmuş’a çok önemli bir görev verildi. Cumali Durmuş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Durmuş, bu yeni dönemde Ankara’da çok daha aktif bir siyasi dönem geçirecek.