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İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu

Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu.

İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu mask
İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu
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27 Nisan’da 5. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiren İYİ Parti’de yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmuştu.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel merkezinde makamını Müsavat Dervişoğlu’na devretmişti.

Dervişoğlu’nun A Takımı belli oldu.

İşte İYİ Parti’nin yeni başkanlık divanı:

Siyasi İşler Başkanı: ENVER YILMAZ

Genel Sekreter: UĞUR POYRAZ

Mali İşler Başkanı: Ersin Beyaz

Teşkilat İşleri Başkanı: HASAN TOKTAŞ

Kurumsal İlişkiler Başkanı: ŞÜKRÜ KULEYİN

Hukuk- Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı : HAKAN ŞEREF OLGUN

Uluslararası İlişkiler Başkanı: AHMET KAMİL EROZAN

Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı: AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ

Millî Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı: DR. CENK ÖZATICI

Yerel Yönetimler Başkanı: CUMALİ DURMUŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: KEVSER OFLUOĞLU

Medya Tanıtım Başkanı: SELCAN TAŞÇI HAMŞIOĞLU

Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı: PROF. DR. ÜMİT ÖZLALE

ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı: PROF. DR. ALPASLAN YÜCE

STK İlişkileri Başkanı: ALPER AKDOĞAN

Toplumsal Politikalar Başkanı: İMREN NİLAY TÜFEKÇİ

Tarım Politikaları Başkanı: KADİR ULUSOY

Genel Sekreter Yardımcısı: DURSUN ÇOLAK

Başdanışman: SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ

Başdanışman: ALİ ÇOŞKUN

Başdanışman: MÜMTAZ ÇOBAN

İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu

Kaynak: YENİÇAĞ

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03 May 2024 - 16:02 - Siyaset

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