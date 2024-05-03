AKP’de sıcak saatler: Ömer Çelik görevden mi alınıyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkez ve cumhurbaşkanlığına sunulan raporlar doğrultusunda parti yönetimi ve teşkilat yapısında değişikliklere gitmeyi planladığı ifade ediliyor. Haziran’da, bazı il başkanlarının görevden alınması ve başarılı bulunan bazı il başkanlarının partiye dahil edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, il teşkilat yapılarında yeni birimlerin oluşturulması gündemde.

Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre bölgesel koordinasyonu sağlayan birimlerde değişiklikler yapılması ve Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Merkezi ile TBMM arasındaki ilişkileri güçlendirecek mekanizmaların devreye sokulması bekleniyor.

MUSTAFA VARANK'A MEDYA TESLİM EDİLEBİLİR

AKP TBMM grubunda tartışmaların merkezinde olan Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yerine Mustafa Varank’ın getirilmesi gündemde. Varank’ın aynı zamanda Medya ve Tanıtım Başkanlığı için de düşünüldüğü konuşuluyor.

SOYLU 'TEŞİKAT'I İSTİYOR İDDİASI

Süleyman Soylu’ya yakın kaynaklar, Soylu’nun genel merkezde bir görev alabileceğini ve teşkilat başkanlığına talip olduğunu belirtiyorlar. Partinin kadın kolları genel başkanı Ayşe Keşir’in değişmesi, AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in görevlerinden ayrılacağı iddia ediliyor.

ÖMER ÇELİK YERİNE GENÇ YA DA KADIN BİRİ

Erdoğan’ın, partinin sözcülüğünde yeni bir soluk getirmek amacıyla Ömer Çelik’i genel başkan vekili pozisyonuna getireceği ve Çelik’in yerine genç ya da kadın bir ismin atanacağı söyleniyor.

Kaynak: ELİPS HABER