Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi

İzmit Belediyesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, saldırgan köpeği veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı’nın karantina alanına teslim etmiştir.
GÜNDEME GELEN KONUYLA İLGİSİ YOK
Bu müdahale, son günlerde gündemde olan başıboş sokak köpeklerinin toplanması işlemiyle herhangi bir bağlantısı olmayıp, ısırılan çocuğun annesinin belediyemize başvurması sonucu gerçekleştirilen rutin bir uygulamadır.
ÇOCUĞUN KUDUZ AŞISI BAŞLADI
Olaya ilişkin şikayet kaydı alınmış ve ısırılan çocuğun kuduz aşısı karnesi de kontrol edilmiştir.
İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz."
*KÖPEK FOTOSU TEMSİLİDİR.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Iskndr - Isirilmadan toplayın da şunları meraklısı alsın evinde baksın illa isirilacagiz yoksa işlem olmayacakmı insanlar suru halinde gezmelerinden rahatsız gece işten çıkıp evine gelebilenler oh çekiyor .
Çenesuyu - O köpekleri insanlara saldırıp parçalasın diye sokakta besliyorlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.