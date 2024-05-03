03 May 2024 - 16:13- Gündem G:

Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi

İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs Perşembe günü saat 14.30 sularında Yahya Kaptan Mahallesi, Arasta Park AVM civarında meydana gelen bir köpek ısırma vakasına müdahale etti. çocuğu ısıran köpek veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nın karantina alanına teslim edildi.

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Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi mask
Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi
Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi
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İzmit Belediyesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay yerine ulaşan ekiplerimiz, saldırgan köpeği veteriner hekim kontrolünde uyutarak güvenli bir şekilde alıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınağı’nın karantina alanına teslim etmiştir.

GÜNDEME GELEN KONUYLA İLGİSİ YOK 

Bu müdahale, son günlerde gündemde olan başıboş sokak köpeklerinin toplanması işlemiyle herhangi bir bağlantısı olmayıp, ısırılan çocuğun annesinin belediyemize başvurması sonucu gerçekleştirilen rutin bir uygulamadır.

ÇOCUĞUN KUDUZ AŞISI BAŞLADI

Olaya ilişkin şikayet kaydı alınmış ve ısırılan çocuğun kuduz aşısı karnesi de kontrol edilmiştir.

İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz."

*KÖPEK FOTOSU TEMSİLİDİR.

Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi
Yahya Kaptan’da çocuğu ısıran köpek uyutularak barınağa teslim edildi
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

03 May 2024 - 16:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Iskndr - Isirilmadan toplayın da şunları meraklısı alsın evinde baksın illa isirilacagiz yoksa işlem olmayacakmı insanlar suru halinde gezmelerinden rahatsız gece işten çıkıp evine gelebilenler oh çekiyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 17:44
01

Çenesuyu - O köpekleri insanlara saldırıp parçalasın diye sokakta besliyorlar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 17:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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