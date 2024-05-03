ZEYTİNOĞLU, NİSAN AYI ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artarak 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayı ihracatımızda, AB’deki durgunluğa rağmen görülen bu sınırlı artışta, geçen yıla göre daha uzun olan bayram tatilinin olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ise pazar şartlarının desteği ve özellikle de Yakın ve Orta Doğu’ya olan ihracatımızdaki artışların yansımalarıyla beraber ihracattaki artış trendinin hızlanmasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkenin sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Nisan ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Nisan ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 29 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 3.5’luk, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 0.9’luk gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 34.1 oranında artış var. Yatırıma yönelik artışları olumlu değerlendirirken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ORANLARI

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 3.18 artarak yıllık yüzde 69.80’e, ÜFE ise aylık yüzde 3.60 artarak yıllık yüzde 55.66’ya yükseldi. Beklentilere paralel olarak, enflasyondaki yükseliş eğiliminin Nisan ayında devam ettiğini görüyoruz. Mayıs ayı enflasyonunun da baz etkisiyle yüksek geleceğini bununla birlikte Temmuz-Ağustos aylarında tersine baz etkisiyle beraber enflasyonun sonbahara doğru inişe geçeceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.