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AKP açıkladı: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılacak

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP açıkladı: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılacak mask

AKP Grubu, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması" hakkında kanun teklifini sunduklarını duyurdu.

Güler'in verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Güler, "Bu teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor" dedi.

10 KAT ARTIRILIYOR

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

Kaynak: SÖZCÜ

# AKP, TÜRK, fiyat, tespit, ceza, Ticaret, stokçuluk

03 May 2024 - 17:01 - Siyaset

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Yorumlar

(4)
04

Emekli - Hepiniz gün gelecek refah partili olacaksınız .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 18:07
03

Çenesuyu - Bu ülkedeki en büyük fahiş fiyat soygununu devlet yapıyor.akp hazineyi ve merkez bankasını belediyeleri soydu garantili ödemeler ile milleti gırtlağına kadar borca soktu.bütün akp li siyasetçiler trilyonluk eşsekk oldu.onların çaldıklarını çırptıklarımı bu millet fahiş zamlanan vergi ve ceza oranları ile bu hırsızların vebalini millete ödetiyor.en büyük fahiş fiyat uygulamaları devletin vergi ve ceza artışları dır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 17:32
02

Efexor - sebep olanlar ne olacak? ne güzel sıyrılıyorsunuz işin içinden böyle yüzsüz tayfa görmedim ben.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 17:28
01

Ekrem - Kapatma yada el koyma olmadıktan sonra bunlar akıllanmazlar vede cezalar caydırıcı olmaz zaten bunlar birde faizden besleniyorlar dolayısıyla bu tip adamlara koymaz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 17:15
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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