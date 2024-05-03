AKP açıkladı: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılacak

AKP Grubu, Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması" hakkında kanun teklifini sunduklarını duyurdu.

Güler'in verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Güler, "Bu teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor" dedi.

10 KAT ARTIRILIYOR

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar yükseltilecek.

Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

Kaynak: SÖZCÜ