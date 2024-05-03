THY tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğan adaylara çağrıda bulunuldu. İkinci yabancı dil bilmenin avantaj olduğunun belirtildiği ilanda, iyi derecede ingilizce bilgisi istendi

Değerlendirme süreçlerinde başarı gösterenler kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak görevine başlayacak.

THY'nin kariyer sitesinden "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara başvurular yapılabiliyor.