03 May 2024 - 17:09- Ekonomi G:

İşte Kocaeli'deki son 7 yılda yapılan ekmek fiyat artışı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını onayladı. 210 gramı 8 TL’den satılan ekmek, pazartesi gününden itibaren 200 gramı 10 TL’den satılacak. Ekmekte 10 gramı düşürülürken, fiyatına da yüzde 25 zam yapıldı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İşte Kocaeli'deki son 7 yılda yapılan ekmek fiyat artışı mask
İşte Kocaeli'deki son 7 yılda yapılan ekmek fiyat artışı
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Kocaeli Fırıncılar Odası, maliyetlerin artışını gerekçe göstererek halen 210 gramı 8 liradan satılan ekmeğin, 200 gramının 10 TL’den satılması için Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş’a bildirdi. Durmuş da fırıncıların zam talebeni Ticaret bakanlığına iletti.

ZAM ONAYLANDI

Ticaret Bakanlığı, zammı onayladı. Buna göre 6 Mayıs Pazartesi gününden itibariyle 210 gramı 8 lira olan ekmek, 200 gramı 10 liradan satılacak. Böylece ekmeğe yüzde 25 zam gelmiş oldu. Vatandaşlar, gelen ekmek zammına tepkili. 

İşte Kocaeli'deki son 7 yılda yapılan ekmek fiyat artışı
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03 May 2024 - 17:09 - Ekonomi

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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