İşte Kocaeli'deki son 7 yılda yapılan ekmek fiyat artışı

Kocaeli Fırıncılar Odası, maliyetlerin artışını gerekçe göstererek halen 210 gramı 8 liradan satılan ekmeğin, 200 gramının 10 TL’den satılması için Kocaeli Esnaf Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş’a bildirdi. Durmuş da fırıncıların zam talebeni Ticaret bakanlığına iletti.

ZAM ONAYLANDI

Ticaret Bakanlığı, zammı onayladı. Buna göre 6 Mayıs Pazartesi gününden itibariyle 210 gramı 8 lira olan ekmek, 200 gramı 10 liradan satılacak. Böylece ekmeğe yüzde 25 zam gelmiş oldu. Vatandaşlar, gelen ekmek zammına tepkili.