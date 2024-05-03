'Polis muhbirini' işkenceyle öldürdü, Türkiye'de yakalandı, İspanya'ya teslim edildi

İspanya ve Almanya’nın aradığı 34 yaşındaki Tolga Y. isimli katil zanlısı, iki yıl saklandığı Türkiye’de yakalanarak Türk polisi tarafından 'özel olarak' İspanya’nın Malaga kentine götürüldü. Tolga Y.'nin İspanya'dan Almanya'ya uyuşturucu ticaretini yönettiği ve son derece pahalı altın saati ve lüks yaşamı ile dikkat çektiği belirtildi.

Aslen Offenbachlı olan ve Hannover’deki Hells Engels rock kulübü üyeliği bulunan Tolga Y.‘nin, Frankfurt polisi için çalışan Aleksander K.‘yı (34), Marbella şehrinde tatil yaptığı lüks köye götürdüğü ve orada işkence yapıp öldürdüğü belirlenmişti.

LÜKS TATİL KÖYÜNDE VAHŞET

'Gizli bir ajanın koruması altında' olduğu halde kaçırılıp Marbella götürülen 'polis muhbiri' Aleksander K.‘dan 30 bin Euro alacağını isteyen Tolga Y., 'muhbirin' parmaklarını kıran, bağlayan ve işkence yaparken Aleksander K.'nın cep telefonunu karıştırınca, polisle olan yazışmalarını gördü. Bunun üzerine Aleksander K.‘nın 'polis muhbiri' olduğunu anlayan Tolga Y., Golden Beach adlı tatil köyünde 'muhbiri' sandalyeye bağladı, kafasına plastik poşet geçirdi ve ardından da kafasından vurarak öldürdü. Tolga Y., yaşananların ardından Türkiye’ye kaçtı.



ÖZEL OPERASYONLA GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık iki yıldır uluslararası arama emri ile aranan Tolga Y.‘nin Türkiye’de olduğu tespit edildi ve yardım istendi. Türk polisi, Tolga Y.‘yi nisan ayı başında yakaladı ve özel bir operasyonla İspanya’nın Malaga kentine götürdü. Tolga Y., 8 Nisan’dan beri Malaga'da cezaevinde tutuluyor ve birinci derecede cinayetten yargılanmayı bekliyor.

Kaynak: sözcü