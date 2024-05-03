- Ekonomi

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılacak

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırılacak mask

AKP fahiş fiyat artışı ve  stokçuluk cezalarında artış öngören kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100,000 TL'den 1 milyon TL'ye kadar artırılacak.


Ayrıca stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar yükseltilecek. Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.
# AKP, tespit, TÜRK, fiyat, ceza, stokçuluk, Ticaret

03 May 2024 - 17:36 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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