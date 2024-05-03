Yıldızlı rektörle görüştü: Kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulalım

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi( KOSTÜ) geçtiğimiz günlerde 2024-2025 dönemi için erken kayıt ücretlerine yüzde 80, normal dönem kayıt ücretlerine ise yüzde 120 zam yapılacağını ve bunun yanında taksitlendirme yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya öğrencilerden ve ailelerinden sert tepki göstermişti.

REKTÖRLE BULUŞTU

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ile bir araya gelmiş ve sorun ve taleplerini dinlemişti. Yıldızlı öğrencilerin sorun ve taleplerini görüşmek üzere KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile bir araya geldi

MÜMKÜN DEĞİL

Ziyaret sırasında öğrencilerin kendisine ilettiği talepleri rektör ile paylaşan Yıldızlı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Burada aslolan konu tüm öğrencilerimizin kesintisiz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilmektir. Öğrencilerimizin hepsi bizim evlatlarımız, bu konu üzerinden siyaset yapma niyetinde asla değiliz. Yeter ki genç kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulalım. Öğrencilerimiz tarafından iletilen tüm talepleri rektör hocamız ile paylaştım, durumu anlattım. Gerçekten bu ödemeleri ülkenin ekonomik şartlarında tek seferde ödemek mümkün değil.

ÖĞRENCİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR

Gerek sürenin uzatılması gerek taksit imkanının sağlanması konusunda rektör hocamızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi de en kısa sürede mütevelli heyeti ile görüşeceğini ve yapılabilecek düzenlemeleri yeniden değerlendireceğini ifade etti. Kıymetli rektörümüze nazik kabulleri ve yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Umarım görüşmeler sonucunda öğrencilerimizi mutlu edecek adımlar atılacaktır. Bizler de bu sürecin en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü her bir öğrencimiz bizim için çok ama çok kıymetlidir."ifadelerini kullandı