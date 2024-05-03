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Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta CHP'ye ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi. Erdoğan, İsrail'le ticareti durdurma kararı hakkında da konuştu.

Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama mask

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyareti için, " Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta ben de CHP'ye bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum."

İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURMA KARARI

"Netanyahu acımasız. Bunu da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun (Netanyahu yönetimi) elinde imkanlar yok. Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere İsrail'e çalışıyorlar. Atmamız gereken adımlar vardı, attık."

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03 May 2024 - 18:03 - Siyaset

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