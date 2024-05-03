KOÜ öğrencileri Zübeyde Hanım Konağını inceledi 

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri İzmit Belediyesi’nin ‘Kadın dostu kent’ vizyonuyla hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. KOÜ’lü öğrenciler İzmit için önemli bir değere sahip olan tarihi konağı kendi çalışmaları kapsamında ölçtüler.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Çalışmalar kapsamında alınan kayıtlar sayesinde tarihi konak gelecek nesillere aktarılabilecek. KOÜ’lü öğrenciler bu tür tarihi yapıları restore ederek vatandaşların hizmetine sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.