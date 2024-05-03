KOÜ öğrencileri Zübeyde Hanım Konağını inceledi 

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri İzmit Belediyesi’nin ‘Kadın dostu kent’ vizyonuyla hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. KOÜ’lü öğrenciler İzmit için önemli bir değere sahip olan tarihi konağı kendi çalışmaları kapsamında ölçtüler.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Çalışmalar kapsamında alınan kayıtlar sayesinde tarihi konak gelecek nesillere aktarılabilecek. KOÜ’lü öğrenciler bu tür tarihi yapıları restore ederek vatandaşların hizmetine sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.