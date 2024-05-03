Başkan Hürriyet, Cuma namazı sonrası Tepeköy Kemer Camii cemaatiyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her hafta Cuma namazı sonra cami ziyaretleri gerçekleştirerek cemaatin taleplerini dinliyor. Başkan Hürriyet, bugün Cuma namazının ardından Tepeköy Kemer Camii cemaatiyle bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti.
CEMAATİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Cemaate ‘Hayırlı cumalar’ dileklerini ileten Başkan Hürriyet, tek tek talepleri dinledi. Program kapsamında mobil ikram aracından kek, lokum ve sıcak çorba ikramı yapıldı. Bölge sakinleri, kendilerini her daim samimiyetle dinleyen Başkan Hürriyet’i büyük bir memnuniyetle karşılayarak teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.