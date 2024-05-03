Kolombiya, İsrail ile ilişkileri kesti

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisi'ne bildirildiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz" demişti.
PETRO AÇIKLAMIŞTI
Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" demişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.