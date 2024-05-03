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5 evi soyan 2 kadın yakalandı

Kocaeli'de 5 evden 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ile nakit para çaldığı tespit edilen 2 kadın yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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5 evi soyan 2 kadın yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2023-5 Mart 2024 tarihleri arasında Gebze, Darıca ve Çayırova'daki 5 farklı evden toplamda 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Z.G. ve S.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
# 2024, tespit

03 May 2024 - 19:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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