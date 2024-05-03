- Asayiş

Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti
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Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı. Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.
# SÜRÜCÜ

03 May 2024 - 19:56 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
02

Derinceli - Belki beni kimayacaksiniz ama aynisini bende yaparim arabami mahvetti diye. Sokakta kopek olmamali basi bos hayvanin sokakta isi yok toplatilmali. Daha dun ise giderken kopek kovaladi iki ay oncede cocgumla beraber kopek kovaladi kopek dedigimde 1 tane degil 7 8 tane çete gibi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 20:34
01

Cemal - Kasten yapmadığını , yolun ortasında yatan köpek aşağıda kaldığı için görmediğini düşünüyorum . Yakın bir veterinere götürse iyi olurdu o zaman kimse bir şey demezdi . Bir çoçuğa veya yetişkin bir insana vursaydın bırakıp kaçacakmıydın . Canlı ayrımı yapmaya gerek yoktu . Hoş insana da vurup yurt dışına kaçanlar var . Okullarda ders niteliğinde okutulmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 20:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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