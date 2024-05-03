Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Cemal - Kasten yapmadığını , yolun ortasında yatan köpek aşağıda kaldığı için görmediğini düşünüyorum . Yakın bir veterinere götürse iyi olurdu o zaman kimse bir şey demezdi . Bir çoçuğa veya yetişkin bir insana vursaydın bırakıp kaçacakmıydın . Canlı ayrımı yapmaya gerek yoktu . Hoş insana da vurup yurt dışına kaçanlar var . Okullarda ders niteliğinde okutulmalı.