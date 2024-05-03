Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı. Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.
Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.
03 May 2024 - 19:56 - Asayiş Yazdır
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Belki beni kimayacaksiniz ama aynisini bende yaparim arabami mahvetti diye. Sokakta kopek olmamali basi bos hayvanin sokakta isi yok toplatilmali. Daha dun ise giderken kopek kovaladi iki ay oncede cocgumla beraber kopek kovaladi kopek dedigimde 1 tane degil 7 8 tane çete gibi
Cemal - Kasten yapmadığını , yolun ortasında yatan köpek aşağıda kaldığı için görmediğini düşünüyorum . Yakın bir veterinere götürse iyi olurdu o zaman kimse bir şey demezdi . Bir çoçuğa veya yetişkin bir insana vursaydın bırakıp kaçacakmıydın . Canlı ayrımı yapmaya gerek yoktu . Hoş insana da vurup yurt dışına kaçanlar var . Okullarda ders niteliğinde okutulmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.