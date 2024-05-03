Başkan Özlü’ye En Tatlı Hayırlı olsun Ziyareti  

Başiskele Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemine resmen başlayan Başkan M. Yasin Özlü, hemşehrilerini belediyede ağırlayarak tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.İl ve ilçe genelindeki birçok dernek, sivil toplum kuruluşları ve kişilerin hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği Başkan Özlü, son olarak Kocaeli Down Sendromlular Derneği’ni belediyede ağırladı. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Özlü, down sendromlu gençlerle özel olarak ilgilenirken nazik ziyaretleri için Dernek Başkanı Belgin Abanoz’a ve beraberindekilere teşekkür etti.

BAŞKAN ÖZLÜ HAFTA BOYUNCA TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından resmen ikinci dönemine başlayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta boyunca belediyede ağırladığı misafirlerinin tebriklerini kabul etmeye devam etti.

Başkan Özlü, birçok kamu kurum ve kuruluşlarından, hemşehri derneklerinden, STK temsilcilerinden önemli şahsiyetleri belediyede misafir etmeyi bu hafta da sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi ve Önceki Dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Önceki Dönem Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Atılımcı İş Adamları Derneği (ATİK) Başkanı Hasan Kaya ve yönetimini, Saadet Partisi Başiskele İlçe Başkanı Ethem Karataş ve yönetimini, Yeniköy Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Uzun ve yönetimini, Kocaeli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Önceki Dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Yöneticilerimiz Mehmet Uzunoğlu, Nuri Güney, Ahmet Berberoğlu, Orhan Barış, İdris Alp, İshak Yıldırım ve Fatih Alp, Seymen Mahalle Muhtarı Gürkan Kuşkonmaz ve azalarını, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş Müdürü Erçin Dinçer, Genel Müdür Yardımcıları Ömer Faruk Özer ve Burhan Eres, Batı Trakya Derneği Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimi yaptığı ziyarette Başkan Özlü’ye görevinde başarılar ve kolaylıklar dileyerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Özlü’de misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.