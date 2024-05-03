03 May 2024 - 20:34 - Siyaset

Özgür Özel, Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra bugüne eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu ile bir araya geldi.