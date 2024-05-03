Şansın böylesi: 10 hafta arayla iki kez piyango kazandı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.
Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.
Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.
Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.