İzmit’in kadrosu Büyükşehirin yarım bıraktığı çalışmaları inceledi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Büyükşehirin 30 metresini yaptıktan sonra yarım bıraktığı yolu tamamlamak için kolları sıvadı. Ekipler önce yol kenarındaki kaldırımlara beton attı. Beton çalışmasının tamamlanmasının ardında da yol çalışması gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ercan Balseçen, Özcan Özer, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ve CHP Meclis Üyesi Adayı Aşkın Yavuz alandaki çalışmaları yakından takip ederek İzmit halkını bilgilendirdi.

“BAŞKANIMIZ BURADA SİYASET YAPMADI”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz Şehir Hastanesi yolunda yaptığı konuşmada, “Her ne kadar istemediğimiz olaylar yaşansa da bu yolun yapılması için Başkanımız siyaset yapmak istemedi. Yeter ki bu yol yapılsın anlayışıyla hareket ederek Bekirdere ve Tavşantepe halkının rahat etmesi için çalıştı ve Büyükşehir Belediyesine seslendi. ‘Yolun bize ait olmasına rağmen siz yeter ki yapın biz gerekirse teşekkür ederiz’ dedi. Biz ise yolu yarım bırakılmış halde bulduk” ifadelerini kullandı.



“İZMİT BELEDİYESİNİN SORUMLULUĞUNDA”

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Balseçen konuşmasında, “Bu yol öncelikle İzmit Belediyesinin sorumluluğunda. Fatma Başkanımız zaten bu alanla ilgili gerekli çalışmaları başlattı. Bizler de meclis üyeleri olarak bu çalışmaların takipçisiyiz. Baktığımızda Büyükşehir Belediyesi yolun ancak 25-30 metresini yapmış. Bundan sonraki kısmı ise İzmit Belediyesi tamamen devralmış durumda. Kaldırımıyla, asfaltıyla alan tamamen İzmit Belediyesinin sorumluluğunda. Halkımızın istekleri doğrultusunda bu yolun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.



“YAŞANANLARI ÜZÜLEREK İZLEDİK”

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal konuyla ilgili olarak, “Biz gerek vatandaşlarımızın gerek okul müdürümüzün talebine istinaden burada bir çalışma programı hazırlamıştık ancak bir sabah ansızın kimseye haber verilmeden İzmit Belediyesine ait olan yolda dahil olmak üzere Büyükşehir ekiplerinin çalışma yaptığını gördük. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye gelerek teknik arkadaşlarla görüşmek istedi ancak herkesin şahit olduğu görüntüler çıktı ve hepimiz bu anları üzülerek izledik.



“BÜYÜKŞEHİR YOLUN 30 METRELİK KISMINI YAPMIŞ”

Başkanımız Büyükşehirin Genel Sekreterine ‘Biz asla hizmeti engelleyen tarafta değiliz. Yapmak istiyorsanız yapın ama resmi kurum olduğumuz için bize bir bilgilendirme yapılmasını beklerdik’ diyerek sitemde bulunmuş ve ‘Buyurun hepsini yapın biz teşekkür etmesini biliriz’ demişti. Ancak Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun 30 metrelik kısmını yapmış yolun kalan kısmını ise bırakmıştır. Sanki bu yolu vatandaşımız kullanmayacak. Büyükşehir neden böyle bir uygulamada bulundu anlamamız mümkün değil.



“YARIM BIRAKTIKLARI YOLU BİZ TAMAMLIYORUZ”

Madem bu yolun tamamı yapılmayacaktı, madem bu yol size ait değildi neden o zaman İzmit Türkiye’ye malzeme oldu, neden o zaman burada kavga gürültü koptu, neden o zaman buradan siyasi rant elde etmeye çalıştınız. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Biz mazeret uydurmuyoruz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye Büyükşehirin yarım bıraktığı yolun devamını bugün itibariyle yapmaya başladık. Bu konunun da takipçisi olacağız. Belediye Başkanımıza, emekçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.