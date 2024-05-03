Saffet Sancaklı aylar sonra MHP Kocaeli’ye gelecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kaptan Yuvana Dön!” talimatı ve daveti üzerine partisine geri dönüş yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medyahesabı üzerinden yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Değerli hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla en kısa sürede hasretle kucaklaşacağımı bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.” İfadelerini kullanmıştı. Saffet Sancaklı, yarın saat 15.00’te Kocaeli İl Teşkilatı’nda olacak.