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Saffet Sancaklı aylar sonra MHP Kocaeli’ye gelecek

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yarın MHP Kocaeli teşkilatlarını ziyarete gelecek.

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Saffet Sancaklı aylar sonra MHP Kocaeli’ye gelecek mask

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kaptan Yuvana Dön!” talimatı ve daveti üzerine partisine geri dönüş yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medyahesabı üzerinden yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Değerli hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla en kısa sürede hasretle kucaklaşacağımı bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.” İfadelerini kullanmıştı. Saffet Sancaklı, yarın saat 15.00’te Kocaeli İl Teşkilatı’nda olacak.
# ifade

03 May 2024 - 22:39 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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