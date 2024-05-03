Balamir Gündoğdu'ya veda yemeği

İzmit Sekapark içindeki Maide Restoran’da gerçekleşen programda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İçişleri Bakanlığı Müşavirliğine atanan Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan vekilleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürleri katıldı. Başkan Büyükakın veda programıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“CESURCA VE YORULMADAN”

“Biz sadece başkan olmakla değil, hizmet etmekle sorumluyuz. Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim performansımızla doğru orantılıdır. Temsil ettiğimiz değerlere uygun davranmayı sürdürerek, hep birlikte hizmetimizi daha da yükselteceğiz. İşimizde özenli ve disiplinden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz birlikte yürüyen bir ekibiz ve başarı hepimizin sorumluluğundadır. Milletin emanetini korumaya, milletimizi memnun edecek projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ki gibi milletimizin beklentilerine karşılık vererek, azim ve gayretle performansımızı daha ileriye taşıyacağız. Cesurca ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz, her zorluğa göğüs germeye devam edecek ve kararlılıkla yolumuzda ilerleyeceğiz.

“ÜSTÜN BAŞARILAR”

Cumhurbaşkanımızın Sn. @RTErdogan liderliğinde daha fazla çaba sarf ederek, tevazu ve samimiyetten ödün vermeden yürümeye sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile işimizin karşılığını yine alacağız. Bu vesile ile İçişleri Bakanımız Sn. @AliYerlikaya’nın istekleri ile Bakan Müşaviri olarak atanan Genel Sekreterimiz @balamirgundogdu’ya gayretleri, emekleri ve şehrimize kazandırdığı hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun.”