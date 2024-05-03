Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi 4’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2’ye geldi.
Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı. Hall’ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi.Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.