İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Koru Deresi viyadüğü bölgesinde Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu.
Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.
Feci kazada Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetti, Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.