Federal Mogul'da seks skandalı!

Selam - Adamın birisi herkesin de bildiği halde ve halen de devam ediyor, kadınla ilişki yaşıyor, bu durumu bilenler de o şahısın kara kutu olduğundan dolayı bir şey yapmıyorlar. Adam,el üstünde tutulmaya ve saygı görmeye devam ediyor. Adamın, kurumda ayrı ve bağımsız bir odası da var.karanlik oda.yeni aldığı arabasını da o odanın kapısına kadar çeker. İş çıkışı ve işe gelişte o kadınla gidip gelmeye devam eder...bu hikaye sezon finali yaptı bakalım büyük finalde ne olacak. Bu adam,kimin namusuna bakarsa baksın, hoş karşılanmaya ve teşvik edilmeye devam edilecek mi, bu namus fukarasını kim koruyor,arka sokaklar yeni sezonda daha heyecan verici daha aksiyon sahnelerine sahne olacak.uzun boylu baş roldeki şahıs, boyu da eli gibi uzun mu,kurumu zarara ugratip aldığı fazla mesaileri ne yapıyor,...