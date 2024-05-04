Federal Mogul'da seks skandalı!

Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli'de yer alan Federal Mogul'da geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fabrikada görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi olmak üzere 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Gece vardiyasında yaşanan olaydan haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonlandırıldığında çalışanlarının iş akdi feshedildi.
Kaynak: BAĞIMSIZ KOCAELİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
....... - Demekki çok hava kaçırıyomuş,tüm deliklerini kapatmışlar.
İnsanlık ölmemiş, yardımcı olmuşlar.
Muharrem Tutus - Bayanin ismini falan yazsalardi işe almayı düşünüyorum.
Yanlizkurt - Melek hanım katiliyorum size alan veren razı olduktan sonra gerisi teferruat
4141 - Şu özel güvenlikçiler çok çılgın, düğünlerde bayrak asmalar, kendilerini özel harekat sanmalar, şimdi de + 18 film çevirmeler, :)))
Belkıs - Bazı şeyler artık yavaş yavaş meşrulaşıyor yazıkkkk!!!
Halkın Sesi - @Alaaddin maalesef okullarda disiplinsizlik olunca ve gençleri korumak için hiç bir şey yapılmayınca normal.
Jony - Hangi bayan guvenlikmis o ya nerde şuan acaba bı arkadaş soruyorda ondan dedim :)
Selam - Adamın birisi herkesin de bildiği halde ve halen de devam ediyor, kadınla ilişki yaşıyor, bu durumu bilenler de o şahısın kara kutu olduğundan dolayı bir şey yapmıyorlar. Adam,el üstünde tutulmaya ve saygı görmeye devam ediyor. Adamın, kurumda ayrı ve bağımsız bir odası da var.karanlik oda.yeni aldığı arabasını da o odanın kapısına kadar çeker. İş çıkışı ve işe gelişte o kadınla gidip gelmeye devam eder...bu hikaye sezon finali yaptı bakalım büyük finalde ne olacak. Bu adam,kimin namusuna bakarsa baksın, hoş karşılanmaya ve teşvik edilmeye devam edilecek mi, bu namus fukarasını kim koruyor,arka sokaklar yeni sezonda daha heyecan verici daha aksiyon sahnelerine sahne olacak.uzun boylu baş roldeki şahıs, boyu da eli gibi uzun mu,kurumu zarara ugratip aldığı fazla mesaileri ne yapıyor,...
Körfez 41 - Ya size ne oluyor alan razı veren razı. Tamamen duygusal.
Yorum yapan erkeklere o kadın hadi grup yapalım dese hayır ahlaksızlık mi diyecekler güldürmeyin adamı
Zagor - REZİLİK YAAA ; UTANMAZ SAPİKLAR 3 KİSİ 1 KADİNA RESMEN TECAVUZ ETMİSİNİZ SAPİKLAR ; YAZİKLAR OLSUN YAAAA
Melek - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Melek - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Melek - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Vatandas Murti - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Vatandas Murti - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Vatandas Murti - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Vatandas Murti - Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.
Vardiya Amiri - Gardaşım o iş öyle değil sen yanlış anladın...
Alaattin - artık bu tür edepsiz vakıalar sıradanlaştı.toplum öyle bir hal aldıki edepli yaşamak toplumda yadırganıyor.bakın hakikatleri herkes biliyor görüyor lakin gündeme getirmeye bir türlü yanaşmıyor.sokaklarda parklarda çocukların kızlı erkekli muhabbetlerine şakalaşmalarına tanık olun birbirlerine karşı ağıza alınmayacak küfürler ve edep dışı sözler sarfederek gülüşüp eğleniyorlar.evimin karşısı park.yan tarafımda orta okul var.öğlen paydosunda parka gelen o çocuklar kızlı erkekli inanın bu yaşanan toplu sex rezaletini aratmıyacak tutum ve davranışlar sergiliyorlar.ilk zaman müdahele ettim başıma iş alıyordum.ilgili yerlere şikayet ettim netice yok.bu rezalet beni canımdan bezdirdi.sonradan öğrendim o çocukların analarıda babalarıda gayri meşru hayat sürüyorlarmış.varın artık gerisini siz düşünün.
Hatayı Kendinde Ara - Ne habermiş arkadaş! İran sınırında mayınlar temizleniyor, Kocaeli afgan suriyeli paki den geçilmiyor. Bunlar yetmiyor romanlar insanlara sataşıyor ve çok az olay haber oluyor. Uyuşturuculu insanlar her yerde. Sokaklar onlarca sabıkası olan insanlarla kaynıyor. Sahiller tepeler hep sarhoş dolu. Zamlar, enflasyon makam araçları, rüşvetler falan varken, Gelmiş bize haber diye bunu sunuyorsunuz. Bu elemanlar en azından zevk almış, biz isteksiz tecavüze uğruyoruz
Derinceli - Haber yapmaya degmez milletide ilgilendirmez. Hukuksuz birsey var ise isten cikartsinlar o da isvereni ilgilendirir. Gelecegimiz gitti bunlari haber yapin sabah aksam multeci yabanci doldu satilmadik yer kalmadi yolsuzluk o bicim mulakat denen torpil sistemi bunlari haber yapin. Hibrit tohum cikti cikali ölum oranimiz kaca katlandi bunlari haber yapin milletin beynini bos haberlerle yikamayin zaten millette sadece ekmek yemekten iki gr akil kaldi
Emekli - Bunu haber diye yazdınız ya ne diyeceğimi şaşırdım. Toplumu bilgilendirme açısından çok olumlu. Aynen devam ediniz. Trajınız çok yükselecek.
Cemal - Bir program var sıçma hikayesi , fantazi diye diye bazıları uçmuş gidiyor . Biriyle veya birileriyle yaşadığınız özel kendinizde kalsın . Kimsenin özeli kimseyi ilgilendirmez . Programı sunan komedyen bozuntusu küfür ediyor şahsa , şahıs gülüyor . Veya sesini çıkarmıyor . İnsanın kendine küfür ettirmesi , hakaret ettirmesi kadar aşağılık ne olabilir ? Milyonlar gülüyormuş nesi komik bunun. Kendine hakaret ettirenler , kendine küfür ettirenler oraya gideceğinize bakırköy ruh ve sinire gidin veya bir psikiyatriste gidin . Bu branşın doktorları bunun için var . Kemal sunal'ı rahmetle anıyorum . Komedyen se kral o . Küfürcüler ahlaksız , terbiyesiz insanlar . Ha para kazanıyorlar mı ? Evet . Neden ? Akılsızlar , saflar olmasa uyanıklar nasıl geçinecek .
Akrep41 - işlerine son verildikten sora iyi seks yapmişlardir ama ...o 3tane erkek şampanyayı patlatmiştir ..:)))
Sivasli - Ekmegine alin terine ihanet edip haram karistiran serefsizler sizede selam olmasin
GARİBAN - Arkadaşlar son senelerin televizyon dizilerini izleyin. Orda neler yaşanıyorsa, halk ta ordan yavaş yavaş etkilenip bu gibi işleri yapıyor. Bir sonraki nesillerimizin işi çok zor.
Vatandas Murti - Aboree insanlarimiz artik avrupayida gecti gunduz ev tutun hep birlikte trencilik oynayin fabrikada fantazi nedir cozemedim .ama bayan doyumsuz oldugu anlasiliyorki 3 tane ile takiliyor
Real Vatandas Murti - MURTİ SENDE KANATSIZ MELEK EVLİYASINDIR %100
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.