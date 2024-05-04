04 May 2024 - 08:29- Gündem G:

Federal Mogul'da seks skandalı!

Kocaeli'de faaliyet gösteren Federal Mogul'da geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı ile çalkalandı. 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik görevlisi ve 1 erkek işçi ile gece vardiyasında seks yaparken yakalandı. 4 çalışanın da iş akdinin feshedildiği bilgisi edinildi.

Federal Mogul'da seks skandalı! mask

Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli'de yer alan Federal Mogul'da geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fabrikada görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi olmak üzere 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Gece vardiyasında yaşanan olaydan haber alan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonlandırıldığında çalışanlarının iş akdi feshedildi.

Kaynak: BAĞIMSIZ KOCAELİ
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04 May 2024 - 08:29 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
28

....... - Demekki çok hava kaçırıyomuş,tüm deliklerini kapatmışlar.

İnsanlık ölmemiş, yardımcı olmuşlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 10:46
27

Muharrem Tutus - Bayanin ismini falan yazsalardi işe almayı düşünüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 10:37
26

Yanlizkurt - Melek hanım katiliyorum size alan veren razı olduktan sonra gerisi teferruat

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 07:03
25

4141 - Şu özel güvenlikçiler çok çılgın, düğünlerde bayrak asmalar, kendilerini özel harekat sanmalar, şimdi de + 18 film çevirmeler, :)))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 01:59
24

Belkıs - Bazı şeyler artık yavaş yavaş meşrulaşıyor yazıkkkk!!!

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 21:15
23

Halkın Sesi - @Alaaddin maalesef okullarda disiplinsizlik olunca ve gençleri korumak için hiç bir şey yapılmayınca normal.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 20:28
22

Jony - Hangi bayan guvenlikmis o ya nerde şuan acaba bı arkadaş soruyorda ondan dedim :)

Yanıtla . 10Beğen . 10Beğenme 04 Mayıs 17:13
15

Selam - Adamın birisi herkesin de bildiği halde ve halen de devam ediyor, kadınla ilişki yaşıyor, bu durumu bilenler de o şahısın kara kutu olduğundan dolayı bir şey yapmıyorlar. Adam,el üstünde tutulmaya ve saygı görmeye devam ediyor. Adamın, kurumda ayrı ve bağımsız bir odası da var.karanlik oda.yeni aldığı arabasını da o odanın kapısına kadar çeker. İş çıkışı ve işe gelişte o kadınla gidip gelmeye devam eder...bu hikaye sezon finali yaptı bakalım büyük finalde ne olacak. Bu adam,kimin namusuna bakarsa baksın, hoş karşılanmaya ve teşvik edilmeye devam edilecek mi, bu namus fukarasını kim koruyor,arka sokaklar yeni sezonda daha heyecan verici daha aksiyon sahnelerine sahne olacak.uzun boylu baş roldeki şahıs, boyu da eli gibi uzun mu,kurumu zarara ugratip aldığı fazla mesaileri ne yapıyor,...

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 04 Mayıs 15:52
12

Körfez 41 - Ya size ne oluyor alan razı veren razı. Tamamen duygusal.

Yorum yapan erkeklere o kadın hadi grup yapalım dese hayır ahlaksızlık mi diyecekler güldürmeyin adamı

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 04 Mayıs 15:18
11

Zagor - REZİLİK YAAA ; UTANMAZ SAPİKLAR 3 KİSİ 1 KADİNA RESMEN TECAVUZ ETMİSİNİZ SAPİKLAR ; YAZİKLAR OLSUN YAAAA

Yanıtla . 2Beğen . 9Beğenme 04 Mayıs 14:34
21

Melek - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 04 Mayıs 16:24
20

Melek - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 04 Mayıs 16:21
19

Melek - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 16:21
18

Vatandas Murti - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 16:20
17

Vatandas Murti - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 16:20
16

Vatandas Murti - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 16:19
14

Vatandas Murti - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Alan razi satan razi bayan 3’lu’den hoslaniyor ve idare ediyor sorun yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 15:27
13

Vardiya Amiri - @Zagor 11 nolu yoruma cevabı: Gardaşım o iş öyle değil sen yanlış anladın...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 15:23
10

Alaattin - artık bu tür edepsiz vakıalar sıradanlaştı.toplum öyle bir hal aldıki edepli yaşamak toplumda yadırganıyor.bakın hakikatleri herkes biliyor görüyor lakin gündeme getirmeye bir türlü yanaşmıyor.sokaklarda parklarda çocukların kızlı erkekli muhabbetlerine şakalaşmalarına tanık olun birbirlerine karşı ağıza alınmayacak küfürler ve edep dışı sözler sarfederek gülüşüp eğleniyorlar.evimin karşısı park.yan tarafımda orta okul var.öğlen paydosunda parka gelen o çocuklar kızlı erkekli inanın bu yaşanan toplu sex rezaletini aratmıyacak tutum ve davranışlar sergiliyorlar.ilk zaman müdahele ettim başıma iş alıyordum.ilgili yerlere şikayet ettim netice yok.bu rezalet beni canımdan bezdirdi.sonradan öğrendim o çocukların analarıda babalarıda gayri meşru hayat sürüyorlarmış.varın artık gerisini siz düşünün.

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 04 Mayıs 11:55
09

Hatayı Kendinde Ara - Ne habermiş arkadaş! İran sınırında mayınlar temizleniyor, Kocaeli afgan suriyeli paki den geçilmiyor. Bunlar yetmiyor romanlar insanlara sataşıyor ve çok az olay haber oluyor. Uyuşturuculu insanlar her yerde. Sokaklar onlarca sabıkası olan insanlarla kaynıyor. Sahiller tepeler hep sarhoş dolu. Zamlar, enflasyon makam araçları, rüşvetler falan varken, Gelmiş bize haber diye bunu sunuyorsunuz. Bu elemanlar en azından zevk almış, biz isteksiz tecavüze uğruyoruz

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 11:53
08

Derinceli - Haber yapmaya degmez milletide ilgilendirmez. Hukuksuz birsey var ise isten cikartsinlar o da isvereni ilgilendirir. Gelecegimiz gitti bunlari haber yapin sabah aksam multeci yabanci doldu satilmadik yer kalmadi yolsuzluk o bicim mulakat denen torpil sistemi bunlari haber yapin. Hibrit tohum cikti cikali ölum oranimiz kaca katlandi bunlari haber yapin milletin beynini bos haberlerle yikamayin zaten millette sadece ekmek yemekten iki gr akil kaldi

Yanıtla . 27Beğen . 2Beğenme 04 Mayıs 11:31
07

Emekli - Bunu haber diye yazdınız ya ne diyeceğimi şaşırdım. Toplumu bilgilendirme açısından çok olumlu. Aynen devam ediniz. Trajınız çok yükselecek.

Yanıtla . 14Beğen . 4Beğenme 04 Mayıs 10:36
06

Cemal - Bir program var sıçma hikayesi , fantazi diye diye bazıları uçmuş gidiyor . Biriyle veya birileriyle yaşadığınız özel kendinizde kalsın . Kimsenin özeli kimseyi ilgilendirmez . Programı sunan komedyen bozuntusu küfür ediyor şahsa , şahıs gülüyor . Veya sesini çıkarmıyor . İnsanın kendine küfür ettirmesi , hakaret ettirmesi kadar aşağılık ne olabilir ? Milyonlar gülüyormuş nesi komik bunun. Kendine hakaret ettirenler , kendine küfür ettirenler oraya gideceğinize bakırköy ruh ve sinire gidin veya bir psikiyatriste gidin . Bu branşın doktorları bunun için var . Kemal sunal'ı rahmetle anıyorum . Komedyen se kral o . Küfürcüler ahlaksız , terbiyesiz insanlar . Ha para kazanıyorlar mı ? Evet . Neden ? Akılsızlar , saflar olmasa uyanıklar nasıl geçinecek .

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 10:19
05

Akrep41 - işlerine son verildikten sora iyi seks yapmişlardir ama ...o 3tane erkek şampanyayı patlatmiştir ..:)))

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 04 Mayıs 10:18
04

Sivasli - Ekmegine alin terine ihanet edip haram karistiran serefsizler sizede selam olmasin

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 04 Mayıs 09:57
02

GARİBAN - Arkadaşlar son senelerin televizyon dizilerini izleyin. Orda neler yaşanıyorsa, halk ta ordan yavaş yavaş etkilenip bu gibi işleri yapıyor. Bir sonraki nesillerimizin işi çok zor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 09:28
01

Vatandas Murti - Aboree insanlarimiz artik avrupayida gecti gunduz ev tutun hep birlikte trencilik oynayin fabrikada fantazi nedir cozemedim .ama bayan doyumsuz oldugu anlasiliyorki 3 tane ile takiliyor

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 04 Mayıs 09:02
03

Real Vatandas Murti - @Vatandas Murti 01 nolu yoruma cevabı: MURTİ SENDE KANATSIZ MELEK EVLİYASINDIR %100

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 04 Mayıs 09:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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