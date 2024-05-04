04 May 2024 - 08:29- Gündem G:

Kocaeli'deki o fabrikada seks skandalı!

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı ile çalkalandı. 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik görevlisi ve 1 erkek işçi ile gece vardiyasında seks yaparken yakalandı. 4 çalışanın da iş akdinin feshedildiği bilgisi edinildi.

Kocaeli'deki o fabrikada seks skandalı! mask

Uğur Genç'in haberine göre, Kocaeli'de yer alan fabrikada geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fabrikada görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi olmak üzere 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Gece vardiyasında yaşanan olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonlandırıldığında çalışanlarının iş akdi feshedildi.

Kaynak: BAĞIMSIZ KOCAELİ
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04 May 2024 - 08:29 - Gündem

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Yorumlar

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Vatandas Murti - Aboree insanlarimiz artik avrupayida gecti gunduz ev tutun hep birlikte trencilik oynayin fabrikada fantazi nedir cozemedim .ama bayan doyumsuz oldugu anlasiliyorki 3 tane ile takiliyor

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 09:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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