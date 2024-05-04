Kocaeli'deki o fabrikada seks skandalı!

Uğur Genç'in haberine göre, Kocaeli'de yer alan fabrikada geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fabrikada görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi olmak üzere 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Gece vardiyasında yaşanan olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonlandırıldığında çalışanlarının iş akdi feshedildi.
Kaynak: BAĞIMSIZ KOCAELİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandas Murti - Aboree insanlarimiz artik avrupayida gecti gunduz ev tutun hep birlikte trencilik oynayin fabrikada fantazi nedir cozemedim .ama bayan doyumsuz oldugu anlasiliyorki 3 tane ile takiliyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.