Kocaeli'deki o fabrikada seks skandalı!

Uğur Genç'in haberine göre, Kocaeli'de yer alan fabrikada geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Fabrikada görevli bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi olmak üzere 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı. Gece vardiyasında yaşanan olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonlandırıldığında çalışanlarının iş akdi feshedildi.

Kaynak: BAĞIMSIZ KOCAELİ