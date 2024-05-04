Gübretaş için 'ÇED gerekli değil' raporu vermiş!

Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü ve Sözcüsü Muammer Hakkı Ersöz geçtiğimiz günlerde Körfez’deki Gübretaş depolama tesisinde vinç devrilmesi sonucunda 1’i ağır 4 işçinin yaralandığı kaza ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Kocaeli Çevre Platformu tarafından yapılan yazılı açıklama, Kocaeli Valiliği’nin Gübretaş tarafından yapılması planlanan depolama tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’na gerekli görmediğini iddia etti. Kocaeli Çevre Platformu açıklamasında; “ 1 Mayıs 2024 günü Körfez İlçesi’nde bulunan Gübretaş depolama tesisi inşaatında vinç devrilmesi neticesinde 1’i ağır 4 işçimiz yaralanmıştır. Öncelikle yaralanan işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

‘ÇED RAPORU GEREKLİ DEĞİL’

Gürbretaş tarafından yapılması planlanan depolama tesisi projesi hakkında 11/08/2023 tarihinde Kocaeli Valiliği tarafından ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilmiştir. Bu kararın iptali için aynı zamanda bileşenimiz olan Tütünçiftlik Sahili Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde 11/09/2023 tarihinde dava açılmıştır. 25/12/2023 tarihinde keşfe gidilmiş ve Nisan 2024 tarihinde bilirkişi raporu alınmıştır. Keşif sırasında tesisin temel açma işleminin yapıldığı görülmüştür. Davacı tarafından yürütmenin durdurulması kararı talep edilmişse de henüz bir karar verilmemiştir. Bugün ‘ölüme ramak kalan’ bu iş kazasından, esefle ve üzüntüyle haberdar olduk.

“KAMU KURUMLARI KAZANIN AYAK SESİ OLMUŞLARDIR”

Bu kazanın yaşanmasında inşaat şirketi ve depolama tesisi şirketi yanında başka sorumlular da vardır. ÇED gerekli değildir kararını veren Valilik, bu karara dava açıldığı ve henüz yargı aşamasında olmasına rağmen inşaata izin veren Körfez Belediyesi/ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, keşif sırasında temel açıldığı görüldüğü halde yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi, bu kazanın ayak sesleri olmuştur.

Kocaeli’nde yoğun olan sanayinin devlet müsaadesi ile daha da arttırılmasının ve her geçen gün bir yenisi ile karşılaştığımız endüstriyel kazaların dün olduğu gibi bugün de takipçisiyiz. Kocaeli Çevre Platformu olarak bileşenlerimizle ‘Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını’ savunuyoruz ve bunun için bu kazalarda sorumluluğu bulunan herkesin hukuk ve halkın karşısında hesap vermesi için mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.