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İliç’teki maden ocağında yeni gelişme

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İliç’teki maden ocağında yeni gelişme mask
İliç’teki maden ocağında yeni gelişme
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

-Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. 

-Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

-İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

Bulunan cansız bedenlerin, işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’e ait olduğu bildirildi. 

İliç’teki maden ocağında yeni gelişme

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ

# medya, altın

04 May 2024 - 08:57 - Asayiş

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