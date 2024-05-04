FİFA'DAN RAKİBİMİZE PUAN SİLME CEZASI!

TFF 1. Lig'de mali zorluklar nedeniyle transfer yasağı bulunan ve oyuncularını serbest bırakmak zorunda kalan Altay, eski futbolcusu Adamu Alhassan ile ilgili bir darbe daha aldı.

Ulusal Kulüp Lisansını yenileyememesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından üç puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, FIFA'nın yeni bir cezasıyla karşı karşıya geldi.

FIFA, 2019-2020 sezonunda takımda oynayan Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirme kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmesi gereken yetiştirme bedeli nedeniyle Altay'a altı puanlık bir ceza verdi.

Bu sezon toplam dokuz puan kaybeden Altay, puan tablosunda gerileyerek on yedinci sıraya düştü. İzmir temsilcisinin FIFA ile devam eden davaları nedeniyle ilave cezalarla karşılaşması muhtemel görünüyor.

Kaynak: YENİÇAĞ