Metrodaki sapık bu kez markette bir çocuğu taciz etti

Metrodaki skandalın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan M.G. başka bir taciz olayına karıştığı için tekrar gözaltına alındı.

Başakşehir'de 27 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda Metroda yolculuk yapan Z.B. isimli kadın, karşısında oturan 55 yaşındaki M.G.'nin taciz ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek X hesabından ifşa etti.

Görüntülerin yayılmasının ardından çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.G.'nin başka bir metroda bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından darbedildiğini ve hastaneye gittiğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.G. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

MARKETTE BİR KADIN VE ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

Emniyet ekipleri, başka bir taciz olayına daha karıştığı belirlenen M.G.'yi yeniden gözaltına aldı. M.G.'nin bir markette biri kadın, biri çocuk olmak üzere 2 kişiyi taciz ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.