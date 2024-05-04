- Ekonomi

Artık tek fiyat olacak

EPDK, katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanmasına karar verdi.

Artık tek fiyat olacak mask
Artık tek fiyat olacak
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Katkılı motorin ile benzinde artık fiyat farkı olmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre iki akaryakıt türünde de tek fiyat uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Artık tek fiyat olacak

Kaynak: YENİÇAĞ
# fiyat, karar

04 May 2024 - 10:00 - Ekonomi

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