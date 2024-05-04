Artık tek fiyat olacak

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Katkılı motorin ile benzinde artık fiyat farkı olmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre iki akaryakıt türünde de tek fiyat uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: YENİÇAĞ