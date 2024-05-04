Kartepe’ye yeni otel geliyor

Resim Yapı Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Kartepe’ye otel yapmak için hazırlıklara başladı. Kartepe Belediyesinin turizm alanı olarak ihale etmesinin ardından Resim Yapı tarafından alınan ve Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yeni bir otel yapılacak.
DERBENT’E YENİ OTEL
Söz konusu oteli için ÇED başvurusunda bulunan firmanın hayata geçireceği otel projesine göre, Kartepe Derbent’e 99 odalı bir otel yapılacak. Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yapılacak olan otelin inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 40 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Söz konusu otel projesi için ÇED başvurusunda bulunan Resim Yapı, otel için 195 milyon 658 bin liralık bir yatırım yapacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Cengi̇z - Kocaeli de otel fazlası var, patlarsınız , demedi demeyin
Derinceli - Guzel haber adamlarin tekelinden cikar artik.
Kurt - Tabii tabii yapsınlar. Türk halkı olarak, MİLLİYET FARKI verip daha pahalıya kalırız zaten.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.