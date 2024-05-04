04 May 2024 - 10:38- Ekonomi G:

Kartepe’ye yeni otel geliyor

Kocaeli’de son yıllarda turizmin de gözdesi olmaya başlayan Kartepe’de otellerin sayısı da artmaya başladı. İşte bu kapsamda, Kartepe’ye yeni bir otel yapılacak.

Aygün Baş
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Kartepe’ye yeni otel geliyor mask
Kartepe’ye yeni otel geliyor
Kartepe’ye yeni otel geliyor
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Resim Yapı Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Kartepe’ye otel yapmak için hazırlıklara başladı. Kartepe Belediyesinin turizm alanı olarak ihale etmesinin ardından Resim Yapı tarafından alınan ve Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yeni bir otel yapılacak.

DERBENT’E YENİ OTEL

Söz konusu oteli için ÇED başvurusunda bulunan firmanın hayata geçireceği otel projesine göre, Kartepe Derbent’e 99 odalı bir otel yapılacak. Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yapılacak olan otelin inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 40 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Söz konusu otel projesi için ÇED başvurusunda bulunan Resim Yapı, otel için 195 milyon 658 bin liralık bir yatırım yapacak.

Kartepe’ye yeni otel geliyor
Kartepe’ye yeni otel geliyor
# yeni

04 May 2024 - 10:38 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(3)
03

Cengi̇z - Kocaeli de otel fazlası var, patlarsınız , demedi demeyin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 11:45
01

Kurt - Tabii tabii yapsınlar. Türk halkı olarak, MİLLİYET FARKI verip daha pahalıya kalırız zaten.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 11:10
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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