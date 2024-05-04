Kartepe’ye yeni otel geliyor

Resim Yapı Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi, Kartepe’ye otel yapmak için hazırlıklara başladı. Kartepe Belediyesinin turizm alanı olarak ihale etmesinin ardından Resim Yapı tarafından alınan ve Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yeni bir otel yapılacak.

DERBENT’E YENİ OTEL

Söz konusu oteli için ÇED başvurusunda bulunan firmanın hayata geçireceği otel projesine göre, Kartepe Derbent’e 99 odalı bir otel yapılacak. Derbent Dağ Evleri Sitesinin hemen yanında bulunan alana yapılacak olan otelin inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 40 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Söz konusu otel projesi için ÇED başvurusunda bulunan Resim Yapı, otel için 195 milyon 658 bin liralık bir yatırım yapacak.