04 May 2024 - 10:43- Ekonomi G:

ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR: BİR ZAM DA SİGARAYA

Philip Morris sigara grubu ve ürünlerine bir zam daha geldi.

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ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR: BİR ZAM DA SİGARAYA mask
ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR: BİR ZAM DA SİGARAYA
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Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubunda zam yapıldığını açıkladı. Zamlı sigara fiyatları bugünden (4 Mayıs) itibaren uygulanmaya başlanacak. Dündar paylaşımına, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" notunu düştü.

ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR: BİR ZAM DA SİGARAYA
# medya, fiyat, son dakika haberleri, Zam

04 May 2024 - 10:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Derinceli - Biz herseyi tuik ten aliyoruz en fazla zam %3 yersen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 11:25
02

Emekli - Devlet sigarada fahiş fiyatta vergi alıyorr....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 11:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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