Körfez son antrenmanını Bodrum’da yapacak

SON TAKTİKLER

Trendyol 1. Lig’de üçüncülük hedefi bulunan temsilcimiz Kocaelispor, yarın hayati değere sahip Bodrum FK maçına çıkacak. Temsilcimiz dün hava yolu ile Bodrum’a gitti ve oteline yerleşti. Yeşil - Siyahlılar bugün kritik karşılaşma için son antrenmanını yapacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel hafta boyunca takımı sıkı bir şekilde çalıştırdı. Bugün ise son taktiklerini takıma verecek. Kocaelispor, yarın saat 16.00’da, Bodrum Şehir Stadı’nda galibiyet için çime basacak