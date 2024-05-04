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Körfez son antrenmanını Bodrum’da yapacak

Yarın saat 16.00’da Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek olan Kocaelispor, bugün son antrenmanını Bodrum’da yapacak ve kritik maça tamamen hazır olacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Körfez son antrenmanını Bodrum’da yapacak mask

SON TAKTİKLER

Trendyol 1. Lig’de üçüncülük hedefi bulunan temsilcimiz Kocaelispor, yarın hayati değere sahip Bodrum FK maçına çıkacak. Temsilcimiz dün hava yolu ile Bodrum’a gitti ve oteline yerleşti. Yeşil - Siyahlılar bugün kritik karşılaşma için son antrenmanını yapacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel hafta boyunca takımı sıkı bir şekilde çalıştırdı. Bugün ise son taktiklerini takıma verecek. Kocaelispor, yarın saat 16.00’da, Bodrum Şehir Stadı’nda galibiyet için çime basacak
# bodrum, Kocaelispor

04 May 2024 - 11:08 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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