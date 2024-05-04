Körfez son antrenmanını Bodrum’da yapacak

SON TAKTİKLER
Trendyol 1. Lig’de üçüncülük hedefi bulunan temsilcimiz Kocaelispor, yarın hayati değere sahip Bodrum FK maçına çıkacak. Temsilcimiz dün hava yolu ile Bodrum’a gitti ve oteline yerleşti. Yeşil - Siyahlılar bugün kritik karşılaşma için son antrenmanını yapacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel hafta boyunca takımı sıkı bir şekilde çalıştırdı. Bugün ise son taktiklerini takıma verecek. Kocaelispor, yarın saat 16.00’da, Bodrum Şehir Stadı’nda galibiyet için çime basacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.