İzmit Körfezi'ne tekne ile açılan 3 kişi mahsur kaldı

İzmit ilçesinde dün 3 kişi balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Aniden bastıran şiddetli fırtına sebebiyle Samet Karakurt , Kemal ve Ziya Arslantürk denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Denize açılan arama kurtarma ekipleri, denizde mahsur kalan 3 kişiyi bota alarak karaya getirdi. Ambulansa alınarak ısıtılan ve ilk muayeneleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılma anları kameraya yansıdı. Mahsur kalan kişilerin, "Ölümden döndük. Öleceğimi anladım eve kuzenime mesaj attım. Hemen yeleklerimizi giydik" dedikleri duyuldu.