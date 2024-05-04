Kocaelispor’un eski yardımcı antrenörü, anne ve babasını trafik kazasında kaybetti…

“ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK”
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor, bu sezon ise Kastamonuspor’da yardımcı antrenörlük yapan genç antrenör Mustafa Kahraman, anne ve babasını elim bir trafik kazasında kaybetti. Kadir ve Ayfer kahraman çifti, İstanbul - İzmir Otoyolu’nda gerçekleşen kaza sonrasında hayatlarını kaybettiler. Anne ve baba acısı yaşayan genç antrenör için Kocaelispor taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonlukta teknik ekibimizde görev yapmış olan Yardımcı Antrenör Mustafa Kahraman’ın anne ve babasının trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mustafa Kahraman’ın değerli ailesine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Güçlü Zeyran - Allah rahmet etsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.