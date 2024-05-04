04 May 2024 - 11:26- Spor G:

Kocaelispor’un eski yardımcı antrenörü, anne ve babasını trafik kazasında kaybetti…

Kocaelispor’da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fırat Gül’ün ekibinde yer alan genç antrenör Mustafa Kahraman, anne ve babasını trafik kazasında kaybetti…

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’un eski yardımcı antrenörü, anne ve babasını trafik kazasında kaybetti… mask
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BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK”

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor, bu sezon ise Kastamonuspor’da yardımcı antrenörlük yapan genç antrenör Mustafa Kahraman, anne ve babasını elim bir trafik kazasında kaybetti. Kadir ve Ayfer kahraman çifti, İstanbul - İzmir Otoyolu’nda gerçekleşen kaza sonrasında hayatlarını kaybettiler. Anne ve baba acısı yaşayan genç antrenör için Kocaelispor taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: Geçtiğimiz sezon gelen şampiyonlukta teknik ekibimizde görev yapmış olan Yardımcı Antrenör Mustafa Kahraman’ın anne ve babasının trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mustafa Kahraman’ın değerli ailesine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”
# büyük, Kocaelispor

04 May 2024 - 11:26 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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