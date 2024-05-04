Bekaert’te mutlu son

Bekaert İzmit ve Bekaert Kartepe fabrikaları 26 Nisan’da aynı çatı altında birleşmişti. Bekaert 3 Mayıs Cuma günü gerçekleştirdiği organizasyon ile birleşmeyi kutladı. Kutlamaya Finans Müdürü Burcu Birol, Kalite Müdürü Caner Sönmez, İSG Müdürü Emine Polat, Teknoloji Müdürü Ertuğrul Maç, Bütçe Müdürü Murat Kaya, Bakım Müdürü Oğuz Tamer, Operasyonlar Müdürü Çetin Asil İskender, İnsan Kaynakları Müdürü Gamze Özmen, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

BU ÇOK BÜYÜK BİR ADIM

Kutlamaların başında konuşma yapan 26 yıldır Bekaert’te çalışan Belçikalı yeni Genel Müdür Erwin Lokere, “Bu bizim içi çok büyük bir adım geçmişte çok iyi bir hikâye var. Burada Ortadoğu’yu ve diğer ülkeleri beslemek için daha güçlü bir Türkiye verdiği güçlü bir mesaj. Bu bütün tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi etkiliyor olacak. Bu daha fazla iş hacmi ile müşteriyi etkilemek demek. Bir önceki dönem oldukça hareketli zamanlar geçirdik. Türkiye’deki ekonomik durumu biliyoruz ve buna müdahale edemiyoruz ne yazık ki. Amacım yeni bir sayfa açarak ilerliyor olmak” ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMENİN FAYDALARINI TEKNOLOJİK OLARAK GÖRECEĞİZ

Ardından konuşan İSG Müdürü Emine Polat ise, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun bu birleşme. Bekaert Türkiye’nin gücünü bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Hepimiz birbirimizi korumaya kollamaya dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı. Teknoloji Müdürü Ertuğrul Maç, “Birleşmenin teknoloji olarak faydalarını göreceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi. Tek bir yasal tüzel kişilik olmanın avantajlarını kullanıyor olacağız. Bu sürecin hepimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.