04 May 2024 - 11:48- Asayiş G:

Hırsızlık suçundan aranıyordu ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan aranan çocuk şahıs ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hırsızlık suçundan aranıyordu ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı mask


Kocaeli  Çocuk Mahkemesince; ‘Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan şüpheli şahıs Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yakalandı. Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şüpheliye ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’ suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
# çocuk, tespit, SÜRÜCÜ

04 May 2024 - 11:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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