Hırsızlık suçundan aranıyordu ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı



Kocaeli Çocuk Mahkemesince; ‘Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan şüpheli şahıs Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yakalandı. Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şüpheliye ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’ suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.