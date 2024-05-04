Saffet Sancaklı sahaya geri dönüyor!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kaptan Yuvana Dön” talimatı ve daveti üzerine partisine geri dönüş yapan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, aylar sonra Kocaeli'ye gelerek MHP İl Teşkilatlarını ziyaret edecek. MHP'den yapılan açıklamaya göre, Saffet Sancaklı, saat 16.00’de Kocaeli İl Teşkilatı’nda olacak.
NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’nde göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacak. Cumhur İttifakı Kocaeli’nde en az dört-beş belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz” dediği iddia edildi.
SERT SÖZLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iddialarla ilgili “Futbol hayatında üç büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir” yanıtını verdi.
YALAN VE MAKSATLI
Sancaklı ise X hesabından yaptığı paylaşımda iddia edilen sözleri söylemediğini vurguladı, “Cumhur İttifakı’na karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabındaki paylaşımında Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - Çok faydası oldu Kocaeli ye 5 yılda bir kez gelerek çok çalışıyor maşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.