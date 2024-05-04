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Bursa'da ilkbahar kışa döndü!

Bursa'da ilkbahar mevsiminin son ayı olan Mayıs'ta soğuk havalar etkili oluyor. Soğuk havaların gelmesinin ardından ise Uludağ'da kar yağışı görüldü.

Bursa'da ilkbahar kışa döndü! mask

MAHMUT VURAL / BURSADA BUGÜN

Mayıs ayına girilmesinin ardından sıcak havalar yerini soğuk havalara bıraktı. Soğuk havaların etkisi gösterdiği 4 Mayıs (bugün) Uludağ'da kar yağışı gözlemlendi. 

Yaz ayını bekleyen vatandaşların mayıs ayında gördüğü kar ise şaşkınlık yarattı.

04 May 2024 - 12:03 - Gündem

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