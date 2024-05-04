Bursa'da ilkbahar kışa döndü!

MAHMUT VURAL / BURSADA BUGÜN
Mayıs ayına girilmesinin ardından sıcak havalar yerini soğuk havalara bıraktı. Soğuk havaların etkisi gösterdiği 4 Mayıs (bugün) Uludağ'da kar yağışı gözlemlendi.
Yaz ayını bekleyen vatandaşların mayıs ayında gördüğü kar ise şaşkınlık yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.