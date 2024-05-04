04 May 2024 - 12:03 - Gündem

Bursa'da ilkbahar kışa döndü!

Bursa'da ilkbahar mevsiminin son ayı olan Mayıs'ta soğuk havalar etkili oluyor. Soğuk havaların gelmesinin ardından ise Uludağ'da kar yağışı görüldü.