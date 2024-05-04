- Ekonomi

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SGK'nin konuyla ilgili duyurusunda ise bu ilaçlardan birinin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi.

Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.
# medya, çalışma

04 May 2024 - 12:06 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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