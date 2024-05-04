FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları artık...

FIFA, futbolda devrim etkisi yaratacak bir uygulamayı hayata sokmaya hazırlanıyor. NTV Spor'da yer alan habere göre buna göre karar alınırsa yurt için lig maçlarının yurt dışında oynanması mümkün hale gelecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek.

Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

LA LIGA, AMERİKA'YI İŞARET EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.